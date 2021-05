Accertamenti medici per Andrea Cerioli dopo la puntata de L’Isola (Di martedì 4 maggio 2021) Andrea Cerioli si sente male a L’Isola Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Tra le tante sfide che i naufraghi hanno dovuto affrontare c’è stata anche la prova leader, che ha visto però l’assenza di Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti si è sentito poco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 maggio 2021)si sente male aIeri sera è andata in onda una nuovadedei Famosi. Tra le tante sfide che i naufraghi hanno dovuto affrontare c’è stata anche la prova leader, che ha visto però l’assenza di. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti si è sentito poco L'articolo proviene da Novella 2000.

TuttoFanta : ??#GENOA: nelle prossime ore accertamenti medici per #Biraschi e #Criscito. ?? - tizy68b : RT @SilvioG92: #ISOLA secondo me alla fine Gilles si ritira .. se pure nel daytime di oggi viene fatto notare che ha dovuto fare accertamen… - SilvioG92 : #ISOLA secondo me alla fine Gilles si ritira .. se pure nel daytime di oggi viene fatto notare che ha dovuto fare a… - dxnshxrmxn : @autumnplains si amo in pratica ieri sera mi è venuta una cosa al cuore ma i medici hanno detto di stare tranquilla… - gponedotcom : ULTIM'ORA - Marquez in ospedale a Jerez per ulteriori accertamenti: Dopo la caduta alla curva 7 durante alle FP3, M… -