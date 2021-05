9116 contagi Tasso positività 2 | 9% 305 morti AstraZeneca | 2 mln in frigo

fseviareggio : RT @Adnkronos: #Covid19, il bollettino di oggi. - Corriere : RT @paolacars: I contagi (più di ieri) sono sotto la soglia di 10 mila per il terzo giorno consecutivo. Il tasso di positività scende di du… - paolacars : I contagi (più di ieri) sono sotto la soglia di 10 mila per il terzo giorno consecutivo. Il tasso di positività sce… - palermomaniait : Coronavirus Italia, bollettino 4 maggio 2021: 9.116 contagi e 305 morti - - palermomaniait : Coronavirus Italia, bollettino 4 maggio 2021: 9.116 contagi e 305 morti - -

Ultime Notizie dalla rete : 9116 contagi

In calo anche terapie intensive e reparti covid, primi effetti di una campagna vaccinale che supera quota 21 mln di dosi ma prosegue con sensibili differenze fra ...In calo anche pressione su terapie intensive e reparti covid. Sono i primi effetti di una campagna vaccinaleche supera quota 21 milioni di dosi ma prosegue in modo non omogeneo. Sensibili le ...Sono 9.116 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si registrano, purtroppo, anche altri 305 morti. Ieri erano stati 5.948 i nuovi ...18.477 i dimessi e guariti delle ultime 24 ore, meno 286 i ricoveri rispetto al giorno prima. Emergenza Coronavirus, sono 305 i morti delle ultime 24 ore. Locatelli (Cts) sui dati della pandemia: “Son ...