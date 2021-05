72 anni fa la tragedia che annientò il Grande Torino Cairo | ' Un giorno speciale'

juventusfc : Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricor… - PaolaTavernaM5S : Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco #Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni… - Lega_B : ??? 'Solo il fato li vinse' 72 anni fa la tragedia di Superga in cui scomparse l'intera rosa del @TorinoFC_1906 in… - 79AngSem : RT @juventusfc: Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di qu… - calciomercatoit : ??72 anni fa la tragedia di #Superga 'Solo il fato li vinse' #GrandeTorino -

Ultime Notizie dalla rete : anni tragedia

Era diventata mamma a 17di un bambino di 5, Donatello: era per lui che aveva deciso di ... Unasul lavoro , una delle tante in un Paese come il nostro che non riesce ancora a garantire la ...Anche dopo 72". Emozione unica ? La giornata di Torino si chiuderà con la Mole Antonelliana colorata di granata. Intanto le emozioni scorrono. "Non avevo mai letto i nomi dei nostri campioni e ..."Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quella squadra straordinaria" ...Luana a soli 22 anni era già una lavoratrice e una giovane madre. È morta ieri, nella fabbrica tessile in cui faceva l’operaia, trascinata e schiacciata viva da un rullo. di A ...