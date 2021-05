5 ragazzi per me: Laura ha scelto Andrea, ma si è già pentita di aver eliminato Antonio? (Di martedì 4 maggio 2021) Nella seconda puntata di 5 ragazzi per me – il nuovo dating show di Sky Uno – la protagonista Laura ha invitato a casa sua, a Milano, cinque ragazzi per conoscerli e scegliere tra loro il preferito, con il quale provare a iniziare una relazione. Laura alla fine sceglie Andrea, ma c’è un ma. 5 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021) Nella seconda puntata di 5per me – il nuovo dating show di Sky Uno – la protagonistaha invitato a casa sua, a Milano, cinqueper conoscerli e scegliere tra loro il preferito, con il quale provare a iniziare una relazione.alla fine sceglie, ma c’è un ma. 5 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Per Saviano “è URGENTE accogliere in Italia un MILIONE di immigrati, renderli cittadini e installarli al Sud”. Capi… - Edercitadin7 : Complimenti @Inter Campioni d’italia!! Complimenti a tutti i ragazzi e al mister Conte per il grande lavoro fatto… - NetflixIT : Ci sono estati da cui siamo passati tutti. Sono quelle che ci hanno reso chi siamo. E i ragazzi di… - AndGuly : @juvinsight Ragazzi io vi stimo però fino a ieri davate Sarri per fatto, o ricordo male? - LukeFenek : RT @farted94: Olio per le tapparelle ragazzi io non so più cosa dire. Inizia alla grande la sua estate di calciomercato Ed è culo e camic… -