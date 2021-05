3 app per pagare a rate anche i piccoli acquisti online (Di martedì 4 maggio 2021) Ecommerce (Getty Images)Pagamento online (poco) dilazionato senza interessi. È questa la formula magica che sta alimentando il successo di realtà come Scalapay, Clearpay e Klarna. Tre fintech che negli ultimi due anni hanno iniziato a fare capolino nei carrelli di migliaia di siti ecommerce italiani, rivoluzionando anche la modalità di consumo di milioni di consumatori. Il meccanismo è semplice: compri oggi e paghi domani, ma complessivamente giocando tutta la partita in tre o quattro rate senza costi aggiuntivi nell’arco di massimo tre mesi, a seconda ovviamente del servizio coinvolto. L’addebito poi avviene su carta di debito, credito, Postepay, oppure conto corrente. Scalapay è una società irlandese con controllate in Italia (dal 2019), Francia e Germania. Clearpay è nata in Australia sei anni fa con il marchio Afterpay, tuttora ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) Ecommerce (Getty Images)Pagamento(poco) dilazionato senza interessi. È questa la formula magica che sta alimentando il successo di realtà come Scalapay, Clearpay e Klarna. Tre fintech che negli ultimi due anni hanno iniziato a fare capolino nei carrelli di migliaia di siti ecommerce italiani, rivoluzionandola modalità di consumo di milioni di consumatori. Il meccanismo è semplice: compri oggi e paghi domani, ma complessivamente giocando tutta la partita in tre o quattrosenza costi aggiuntivi nell’arco di massimo tre mesi, a seconda ovviamente del servizio coinvolto. L’addebito poi avviene su carta di debito, credito, Postepay, oppure conto corrente. Scalapay è una società irlandese con controllate in Italia (dal 2019), Francia e Germania. Clearpay è nata in Australia sei anni fa con il marchio Afterpay, tuttora ...

