15 enne accoltellato | la sorella | “Lo hanno preso alle spalle”

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti”Dolore, rabbia e paura” sono i sentimenti che esprime Rita I.,maggiore del 15ieri pomeriggio a Gragnano, da sei minorenni che volevano ”punirlo”‘ per una precedente lite. I responsabili del ”raid” sono stati individuati nella notte e denunciati, mentre il 15è in attesa di eseguire il tampone anti-Covid, prima di passare nel reparto di Chirurgia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. dove è stato trasportato dal padre subito dopo il ferimento. ”Mio fratello ha subito una ferita seria all’altezza del polmone. che è stato sfiorato . e il coltello gli ha provocato un buco nella pleura dal quale esce aria. Soffre molto – dice Rita – ma soprattutto è molto scosso per quanto accaduto. Io non capisco che razza di persone sono quelli che lo ...

"Dolore, rabbia e paura" sono i sentimenti che esprime Rita I., sorella maggiore del 15enne accoltellato ieri pomeriggio a Gragnano, da sei minorenni che volevano "punirlo"' per una precedente lite. I ...