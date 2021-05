1° maggio | ricerca | ‘su caso Fedez intervenuti 156 parlamentari sui social’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il dibattito attorno alla figura diha oscurato i temi del lavoro e dei diritti dal racconto del Primo. E’ quanto emerge da unacondotta da Socialcom-Blogmeter su oltre 1,5 milioni di conversazioni analizzate su i social network nel periodo compreso tra l’1 e il 3. Nel complesso sono state pochissime le menzioni sui temi relativi al lavoro (17,2k) e al Ddl Zan (6,5k), così come quelle su Rai (16,3k) e Primo(11,8k). Secondo la, il rapper milanese ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, è stato visto dieci volte di più rispetto alla seconda parte del concerto andato in onda su Rai3. Le polemiche sul web, dunque, hanno avuto ...