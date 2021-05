Zoff | “Caso Donnarumma? Brutto creare queste guerre L’ultima parola spetta a lui”

(Di lunedì 3 maggio 2021) La leggenda Dino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla vicenda del rinnovo di Gigiocon il Milan.le sue parole: “Il? Credo sia antipaticosul rinnovo, poiché generano tensioni evitabili che possono influire sul rendimento in campo, soprattutto per un ragazzo così giovane che ha prospettive fenomenali davanti a sé., a mio avviso,sempre al calciatore, quindi non penso che la colpa vada attribuita solo a Raiola”. Foto: Facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

"Il caso Donnarumma? Credo sia antipatico creare queste guerre sul rinnovo, poiché generano tensioni evitabili che possono influire sul rendimento in campo, soprattutto per un ...Dino Zoff, uno dei portieri più forti di tutti i tempi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per commentare le ultime su Donnarumma e Meret.