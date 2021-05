Zanetti su Instagram | «Una nuova meravigliosa pagina di storia»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Anche l’ex capitano Javierha commentato il trionfo nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte. Il post suEcco le parole, quasi sotto forma di lettera, di Javierriportate sul suo profiloufficiale. «Quando Antonio Conte e il suo staff per la prima volta attraversano il cancello di Appiano Gentile, la nostra casa di tutti i giorni.Portano una cultura del lavoro di massimo livello, iniziano a trasmettere una grande mentalità vincente.Non fanno altro che pensare giorno dopo giorno a come poter migliorare la Squadra.Sì, la Squadra. Con la S maiuscola.Un gruppo di ragazzi che ha seguito questo percorso con grande professionalità, superando alcune difficoltà che ci sono state credendo sempre nel lavoro portato avanti insieme.Questo Scudetto è tutto merito loro.Avete scritto una ...

Ultime Notizie dalla rete : Zanetti Instagram

Queste le parole del vicepresidente dell'Inter Javier, affidate a, dopo la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri. Poi ancora: "Non fanno altro che pensare giorno dopo ...È questo il momento che Javier, vicepresidente dell'Inter, come chiave per il 19esimo ... iniziano a trasmettere una grande mentalità vincente - sottolinea in un post su. Non fanno ...Il vicepresidente nerazzurro: "Ha portato una cultura del lavoro di massimo livello, iniziando a trasmettere una grande mentalità ...Le dichiarazioni di Javier Zanetti dopo la vittoria dello Scudetto dell'Inter: "Vittoria nata due anni fa, grazie a Conte", ha detto ...