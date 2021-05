Xiaomi festeggia il terzo anniversario del brand in Italia con un evento esclusivo

Albus961 : RT @GizChinait: #XIAOMI festeggia 3 anni in Italia con Mi 11 Ultra e tanto altro - GizChinait : #XIAOMI festeggia 3 anni in Italia con Mi 11 Ultra e tanto altro - AlexLattan : RT @MiuiBlog: ?? NEWS - #Xiaomi festeggia il suo miglior trimestre e si prepara a superare #Apple Leggi ?: - infoitscienza : Xiaomi festeggia il suo miglior trimestre e si prepara a superare Apple - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi festeggia il suo miglior trimestre e si prepara a superare #Apple Leggi ?: -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi festeggia

Evosmart

A meno di un mese dal lancio,già il primo milione di Mi Smart Band 6 vendute in tutto il mondo. L'ultimo dispositivo indossabile dalla casa cinese è stato lanciato il 6 aprile sul mercato asiatico e la scorsa ...- 21%Mi Watch Lite - Smartwatch Navy Blue 42,99 ? Compra ora - 23%Mi Watch Lite - Smartwatch Black 42,99 ? Compra ora Molto interessante anche il prezzo diMi Watch LITE con ...Xiaomi festeggia 3 anni in Italia con un evento su prodotti come Mi 11 Ultra, Redmi Note 10S e Smart Band 6, che vi spieghiamo come seguire.Xiaomi Mi 11 Ultra sbarca ufficialmente in Italia per festeggiare il terzo anniversario dell'arrivo del brand sul nostro mercato; i dettagli.