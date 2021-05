Will Smith, la sua foto in mutande è sincera: "Sono in pessima forma fisica" (Di lunedì 3 maggio 2021) Will Smith ha condiviso sui social una sua foto in mutande con una caption sincera e ironica sul suo fisico, e la sua linea attualmente poco 'hollywoodiana'. Will Smith si mette (quasi) a nudo con una foto in mutande sui social, ma più dell'immagine, è la caption che è davvero rivelatoria: "Sarò sincero con tutti voi" - scrive l'attore - "Non Sono mai stato così in pessima forma, nella mia vita". A rendere più irresistibile la foto, non è tanto la pancetta e la linea un po' rilassata e poco "hollywoodiana", ma l'espressione dell'attore, che posa in tenuta casalinga, presumibilmente fuori dalla sua villa. Una posa statuaria, che aggiunge enfasi ad una declamazione che è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021)ha condiviso sui social una suaincon una captione ironica sul suo fisico, e la sua linea attualmente poco 'hollywoodiana'.si mette (quasi) a nudo con unainsui social, ma più dell'immagine, è la caption che è davvero rivelatoria: "Sarò sincero con tutti voi" - scrive l'attore - "Nonmai stato così in, nella mia vita". A rendere più irresistibile la, non è tanto la pancetta e la linea un po' rilassata e poco "hollywoodiana", ma l'espressione dell'attore, che posa in tenuta casalinga, presumibilmente fuori dalla sua villa. Una posa statuaria, che aggiunge enfasi ad una declamazione che è ...

