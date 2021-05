Whatsapp: la funzione che cambierà per sempre l’uso degll’app (Di lunedì 3 maggio 2021) Una nuova funzione sta per rivoluzionare l’ultilizzo della chat di Whatsapp. Riguarda i messaggi vocali, vediamo di cosa si tratta icone di Whatsapp (pixabay)Whatsapp continua a lavorare su servizi aggiuntivi per i suoi utenti. Non si arresta lo sforzo dei suoi sviluppatori che questa volta stanno implementando una funzione molto importante per i messaggi audio della chat di Facebook. Si tratta di una novità che sarà ben gradita a chi è solito inviare o ricevere audio sulla chat, piuttosto che messaggi di testo. Sicuramente vi sarà capitato di dover ascoltare vocali lunghissimi, inviati magari da amici o colleghi che non hanno capacità di sintasi. A volte sono di 2 o più minuti e si finisce per non afferrarne il senso del messaggio. Alla fine si è esausti e magari per l’informazione ... Leggi su kronic (Di lunedì 3 maggio 2021) Una nuovasta per rivoluzionare l’ultilizzo della chat di. Riguarda i messaggi vocali, vediamo di cosa si tratta icone di(pixabay)continua a lavorare su servizi aggiuntivi per i suoi utenti. Non si arresta lo sforzo dei suoi sviluppatori che questa volta stanno implementando unamolto importante per i messaggi audio della chat di Facebook. Si tratta di una novità che sarà ben gradita a chi è solito inviare o ricevere audio sulla chat, piuttosto che messaggi di testo. Sicuramente vi sarà capitato di dover ascoltare vocali lunghissimi, inviati magari da amici o colleghi che non hanno capacità di sintasi. A volte sono di 2 o più minuti e si finisce per non afferrarne il senso del messaggio. Alla fine si è esausti e magari per l’informazione ...

zazoomblog : Whatsapp: la funzione che cambierà per sempre l’uso degll’app - #Whatsapp: #funzione #cambierà #sempre - zazoomblog : WhatsApp nuova funzione per tutti gli utenti: arriva l’aggiornamento - #WhatsApp #nuova #funzione #tutti - _sonocogliona_ : @WhatsApp metti la funzione like al messaggio che quando non so come rispondere mi sento a disagio - infoitscienza : WhatsApp: in arrivo una funzione che molti aspettavano da tempo - infoitscienza : Su WhatsApp cambierà importante funzione sui messaggi -