West Ham trascinato da Antonio | 2 - 1 al Burnley

SportRisultati : RT @SkySport: BURNLEY-WEST HAM 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Wood (19') ? #Antonio (21') ? #Antonio (29') ? Premier League - 34^ Giornata… - FootyZoneNet : RT @SkySport: BURNLEY-WEST HAM 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Wood (19') ? #Antonio (21') ? #Antonio (29') ? Premier League - 34^ Giornata… - Salvato95551627 : RT @SkySport: BURNLEY-WEST HAM 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Wood (19') ? #Antonio (21') ? #Antonio (29') ? Premier League - 34^ Giornata… - sportface2016 : #PremierLeague Il #WestHam continua a volare in zona Europa, battuto il #Burnley - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Il #WestHam batte 2-1 il #Burnley e tiene il ritmo Champions in #PremierLeague -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

Corriere dello Sport.it

Dopo le due sconfitte consecutive patite nella trasferta a Newcastle e nel derby col Chelsea, ilritrova la vittoria superando 2 - 1 il Burnley al Turf Moor. Match che si sblocca al 16', quando Diop si fa saltare da Wood con un pallonetto e Soucek per contrastare una facile conclusione ...Spread the love Sono due i match della Premier League in programma oggi. Si...Prezioso successo per 2-1 degli Hammers sul campo del Burnley. Con questa vittoria il West Ham riscavalca il Tottenham al quinto posto ...Premier League 2020/2021, trentaquattresima giornata: il West Ham vince 2-1 in casa del Burnley e sale al quinto posto in classifica ...