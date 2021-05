Volley femminile | le possibili convocate dell’Italia per le Olimpiadi Certezze e ballottaggi ruolo per ruolo

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) Due mesi per sciogliere un paio di nodi. Davide Mazzanti sembra avere le idee molto chiare in vista di Tokyo 2021 e, chiusa la stagione dei club, ora può iniziare a lavorare a tempo pieno (e fra qualche settimane anche con il gruppo al completo) in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi. Saranno dodici le giocatrici che Davide Mazzanti potrà portare con sé a Tokyo, non una di più, e la suddivisione in ruoli è stato lui stesso a deciderla e a comunicarla nei giorni scorsi: due alzatrici, quattro bande ricevitrici, tre centrali, due opposte e un libero. Il reparto alzatrici sembra già al completo, con Ofelia Malinov, storica titolare della gestione Mazzanti che arriva non dalla migliore stagione in carriera con la maglia di Scandicci e l’alternativa dovrebbe essere Alessia Orro che, grazie alla bella stagione disputata a Monza, dovrebbe riprendersi in posto in azzurro, anche se Carlotta ...