Vodafone e Google si alleano nel cloud (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cloud (Getty Images)Si annuncia come novità assoluta nel settore, la piattaforma dati globale Nucleus che Vodafone e Google cloud costruiranno insieme, per accelerare la trasformazione digitale della multinazionale britannica delle telecomunicazioni. Le due aziende hanno firmato un accordo di collaborazione della durata di sei anni, volto a realizzare la piattaforma dati integrata che ospiterà il sistema distribuito Dynamo, per un insieme di servizi di rete intelligente. Tutto ciò permetterà la creazione di nuovi prodotti digitali e servizi per clienti di Vodafone, che potrà effettuare inoltre la migrazione del sistema Sap aziendale. Al lavoro ci saranno circa un migliaio di specialisti delle due compagnie tra Regno Unito, Stati Uniti e Spagna: il risultato sarà una infrastruttura capace di ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) Il(Getty Images)Si annuncia come novità assoluta nel settore, la piattaforma dati globale Nucleus checostruiranno insieme, per accelerare la trasformazione digitale della multinazionale britannica delle telecomunicazioni. Le due aziende hanno firmato un accordo di collaborazione della durata di sei anni, volto a realizzare la piattaforma dati integrata che ospiterà il sistema distribuito Dynamo, per un insieme di servizi di rete intelligente. Tutto ciò permetterà la creazione di nuovi prodotti digitali e servizi per clienti di, che potrà effettuare inoltre la migrazione del sistema Sap aziendale. Al lavoro ci saranno circa un migliaio di specialisti delle due compagnie tra Regno Unito, Stati Uniti e Spagna: il risultato sarà una infrastruttura capace di ...

