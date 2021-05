Vladimir Luxuria contro il politicamente corretto | “Ogni parola va contestualizzata” E “difende” il black face

(Di lunedì 3 maggio 2021)a 360 gradi sul Ddl Zan, l’omofobia e l’odio razziale e l’applicazione sterile e dogmatica del. Da mesi ormai il Ddl Zan, quello che porterebbe all’approvazione della leggel’odio razziale e sessuale ele discriminazioni di natura sessuale, occupa le prime pagine della cronaca italiana. Il disegno di legge vede d’accordo il PD ed il Movimento 5 Stelle, ma si è scontratola dura opposizione della Lega. Il primo maggio la questione è tornata al centro della cronaca per lo sfogo di Fedez e le sue parole durante il concerto. Libero Quotidiano ha recentemente intervistato, attivista Lgbt ed ex parlamentare. Il quotidiano l’ha interrogata sulle ...

elprofetado1899 : I miei occhi hanno visto tante donne bellissime come: Margot robbie, Megan fox, Monica Bellucci, Miriam leone, plat… - _DAGOSPIA_ : VLADIMIR LUXURIA: 'VA TUTTO CONTESTUALIZZATO, ANCHE LA PAROLA FROCIO E LA BLACK FACE...' - judiet6aolcom1 : Vladimir Guadagno (tanto col culo) Luxuria a Libero: 'Frocio? Non sempre è politicamente scorretto, le parole vanno… - CursedMattia : @0utrag3us @chiabadbiatch certo se tu simpassi vladimir luxuria mi farei due domande - mariguarriello : @xtrvgic Anche vladimir luxuria ieri a domenica live si è battuta contro s*lvini, basta aprire gli occhi un po’ di più -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria

Malgy si sfoga e parla delle battute dei due comici di Felicissima Sera. Dae Bianca Balti a Michele Bravi , sono molti i volti noti che hanno criticato i siparietti di Pio e Amedeo . Oggi anche Cristiano Malgioglio ha detto la sua sui due comici. ...Anche, ex deputata e attivista per i diritti Lgbt, ha ribadito l'inopportunità delle parole di Pio e Amedeo, sottolineando che, 'purtroppo a volte l'ironia non basta', citando come ...Vladimir Luxuria ha fatto chiarezza sulla sua intervista a Libero il cui titolo viene giudicato “fuorviante” e lontano dal suo pensiero ...Michele Bravi contro Pio e Amedeo al Concerto del Primo Maggio: video. "Parole importanti quanto le intenzioni", dice il cantante nel suo monologo.