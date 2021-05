Visita ginecologica: perché è importante (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono molte le donne che, quando hanno un dubbio o avvertono un problema che riguarda la propria salute ginecologica o riproduttiva, cercano informazioni online, ne parlano con le proprie amiche o con le madri. Solo alla fine consultano uno specialista. La ginecologa invece è una figura di riferimento cui la donna può rivolgersi in tutte le fasi della sua vita: non a caso, è il medico che le donne sentono più vicino e con maggiore frequenza. perché è importante la Visita ginecologica? Qual è il momento migliore per fare la prima? Ma quando incontrarlo, e quanto spesso? Il consiglio è quello di eseguire una prima Visita ginecologica tra i 16 e i 21 anni, oppure entro un anno dal primo rapporto sessuale. In seguito, è bene sottoporsi periodicamente a un controllo, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono molte le donne che, quando hanno un dubbio o avvertono un problema che riguarda la propria saluteo riproduttiva, cercano informazioni online, ne parlano con le proprie amiche o con le madri. Solo alla fine consultano uno specialista. La ginecologa invece è una figura di riferimento cui la donna può rivolgersi in tutte le fasi della sua vita: non a caso, è il medico che le donne sentono più vicino e con maggiore frequenza.la? Qual è il momento migliore per fare la prima? Ma quando incontrarlo, e quanto spesso? Il consiglio è quello di eseguire una primatra i 16 e i 21 anni, oppure entro un anno dal primo rapporto sessuale. In seguito, è bene sottoporsi periodicamente a un controllo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Visita ginecologica Donne e prevenzione: in Humanitas week end dedicato ... SP54 n.11 a Misterbianco (Catania), le donne, previa prenotazione, potranno sottoporsi gratuitamente a visita specialistica ginecologica e PAP Test con ledott. sse Giuseppina Trombetta, Federica ...

Chi l'ha visto? Piera Maggio sbotta: "Vengano processati uno per uno." ... " Innanzitutto quando io ho partorito e Jessica è venuta in ospedale aveva 13 anni e si reca all'ospedale con un'altra amica minorenne, dicendo che doveva fare una visita ginecologica, ma il ...

Prima visita ginecologica: quando farla? Humanitas Salute Le tenere stories di Belen Rodriguez sulla sua ecografia Ventisettesima settimana di gravidanza per Belen Rodriguez: ieri mattina la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories la visita e ...

Informazioni ginecologiche Buonasera Dottori, Avrei bisogno di alcune delucidazioni. 1. Premetto che, fortunatamente, ginecologicamente non ho mai avuto problemi né fastidi. Da circa 1 annetto a questa par ...

