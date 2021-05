Violenza sulle donne, 4,4 milioni di euro per contrastare il fenomeno (Di lunedì 3 maggio 2021) Approvata dalla Giunta regionale una delibera che stabilisce le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla Violenza sulle donne. “Ammontano a 4,4 milioni di euro – spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – le risorse assegnate a Regione Lombardia per portare avanti l’intensa e capillare attività di contrasto alla Violenza sulle donne. Nello specifico, i fondi serviranno a sostenere le attività dei centri antiViolenza e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale per donne vittime di Violenza, garantendo la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Approvata dalla Giunta regionale una delibera che stabilisce le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla. “Ammontano a 4,4di– spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – le risorse assegnate a Regione Lombardia per portare avanti l’intensa e capillare attività di contrasto alla. Nello specifico, i fondi serviranno a sostenere le attività dei centri antie delle case rifugio esistenti sul territorio regionale pervittime di, garantendo la ...

Giorgiolaporta : Potete pensare ciò che volete sulle #ForzedellOrdine, ma quando giustificate i lanciatori di estintori alzo la voce… - sowmyasofia : Vieri e De Rossi con Gillette in campo contro la violenza sulle donne - gustatore : @matteodessilani No alla violenza sulle donne che non siano milaniste - periodicodaily : Vieri e De Rossi con Gillette in campo contro la violenza sulle donne #Vieri #DeRossi #Gillette @QuarryRQ - anna21430786 : @BObliterato Lei ha sempre lottato per i diritti civili e contro la violenza sulle donne, è un merito che ha e glie… -