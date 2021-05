Vince due Gratta e Vinci milionari, epilogo da non credere per il piastrellista: la più clamorosa delle decisioni dal pm (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche la magistratura gli ha dato ragione: la Vincita bis al Gratta e Vinci è stato per il piastrellista solo un colpo di fortuna. "Ve lo dicevo che non avevo barato e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente. Sbancare due volte al "Gratta e Vinci" in così poco tempo sembra impossibile, lo so, non ci credevo neppure io. Ma il mio è stato davvero un doppio colpo di fortuna, non sono un imbroglione". In soli venti giorni Ricardo T. G ha portato a casa un milione di euro da un primo biglietto e da un secondo una Vincita dal valore addirittura doppio. Una coincidenza? Non per Bankitalia che - come ricorda Il Corriere della Sera - ha voluto vederci chiaro sul montepremi da due milioni e 400 mila euro al netto delle imposte. Per questo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche la magistratura gli ha dato ragione: lata bis alè stato per ilsolo un colpo di fortuna. "Ve lo dicevo che non avevo barato e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente. Sbancare due volte al "" in così poco tempo sembra impossibile, lo so, non ci credevo neppure io. Ma il mio è stato davvero un doppio colpo di fortuna, non sono un imbroglione". In soli venti giorni Ricardo T. G ha portato a casa un milione di euro da un primo biglietto e da un secondo unata dal valore addirittura doppio. Una coincidenza? Non per Bankitalia che - come ricorda Il Corriere della Sera - ha voluto vederci chiaro sul montepremi da due milioni e 400 mila euro al nettoimposte. Per questo il ...

