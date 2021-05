Vince 2.4 milioni al Gratta e Vinci in pochi giorni, scagionato: «Non ha truffato, solo tanta fortuna» (Di lunedì 3 maggio 2021) Era finito sotto indagine per aver vinto nel giro di pochi giorni ben 2.4 milioni ma è stato ‘scagionato’ da ogni accusa. Il denaro incassato aveva infatti fatto scattare l’allarme considerando sia i considerevoli importi vinti sia che ad aggiudicarsi i tagliandi Vincenti sia stata la medesima persona peraltro in un lasso di tempo così ridotto. Lui, un 40enne residente del Mantovano, ha visto letteralmente trasformarsi la sua vita in appena 20 giorni. Ma fino ad ora non aveva potuto godersi la Vincita perché il denaro era stato bloccato in attesa dei controlli, dato che truffe e operazioni illecite all’interno dell’universo dei “Gratta e Vinci” non sono nuove. “La Guardia di Finanza ha approfondito ogni aspetto chiarendo dubbi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Era finito sotto indagine per aver vinto nel giro diben 2.4ma è stato ‘’ da ogni accusa. Il denaro incassato aveva infatti fatto scattare l’allarme considerando sia i considerevoli importi vinti sia che ad aggiudicarsi i tagliandinti sia stata la medesima persona peraltro in un lasso di tempo così ridotto. Lui, un 40enne residente del Mantovano, ha visto letteralmente trasformarsi la sua vita in appena 20. Ma fino ad ora non aveva potuto godersi lata perché il denaro era stato bloccato in attesa dei controlli, dato che truffe e operazioni illecite all’interno dell’universo dei “” non sono nuove. “La Guardia di Finanza ha approfondito ogni aspetto chiarendo dubbi e ...

