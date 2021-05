Videogiochi, marijuana e cibo gratis tra i premi per chi si vaccina contro il COVID-19 negli USA (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche negli USA c'è una buona dose di scettici che ancora non vogliono fare il vaccino contro il COVID-19. Cosa fare allora per invogliare le persone? Offrire cibo, birra, soldi e addirittura Videogiochi gratis. Un numero crescente di aziende offre prodotti gratuiti e altro ancora alle persone che presentano le loro carte di vaccinazione COVID-19. Potrebbe sembrare una strategia curiosa, ma le aziende hanno un forte interesse ad aumentare il numero di vaccinazioni, poiché più rapidamente il numero aumenta, più rapidamente la vita può tornare finalmente alla normalità dopo mesi di lockdown. Tra i vari bonus troviamo appunto i Videogiochi: la catena di sale giochi Up-Down, con sei sedi in tutto il Midwest, offre ai ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) AncheUSA c'è una buona dose di scettici che ancora non vogliono fare il vaccinoil-19. Cosa fare allora per invogliare le persone? Offrire, birra, soldi e addirittura. Un numero crescente di aziende offre prodotti gratuiti e altro ancora alle persone che presentano le loro carte dizione-19. Potrebbe sembrare una strategia curiosa, ma le aziende hanno un forte interesse ad aumentare il numero dizioni, poiché più rapidamente il numero aumenta, più rapidamente la vita può tornare finalmente alla normalità dopo mesi di lockdown. Tra i vari bonus troviamo appunto i: la catena di sale giochi Up-Down, con sei sedi in tutto il Midwest, offre ai ...

