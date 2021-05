Vicino accordo di pace tra Fininvest-Mediaset e Vivendi

(Di lunedì 3 maggio 2021) E' il giorno dell'ditra. Secondo quanto risulta a RadioCor, l'intesa è ormai definita e dovrebbe essere annunciata in serata. L'intesa mette fine a un contenzioso iniziato nel 2016. Lo schema dell'prevede l'impegno dia scendere sotto il 10% nel capitale dinell'arco di cinque anni rispetto al 29% attuale.distribuirà un dividendo straordinario che secondo le indiscrezioni di stampa...

Nuovo round molto serrato nelle trattative tra Mediaset e Vivendi con l'obiettivo di giungere a un accordo complessivo dopo oltre cinque anni di querelle e battaglie legali senza esclusioni di colpi, ...