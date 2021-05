Vi diamo i soldi, ma alle nostre condizioni (Di lunedì 3 maggio 2021) In principio fu De Gasperi, anche se, naturalmente, la storia risale allo scellerato patto firmato da Mussolini con Hitler che marchia il Paese della responsabilità degli sconfitti, nonostante il contributo della lotta partigiana alla liberazione d’Italia. Il piano Marshall Quando De Gasperi arriva a Washington nel gennaio del 1947, l’Italia è in ginocchio. E lui Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) In principio fu De Gasperi, anche se, naturalmente, la storia risale allo scellerato patto firmato da Mussolini con Hitler che marchia il Paese della responsabilità degli sconfitti, nonostante il contributo della lotta partigiana alla liberazione d’Italia. Il piano Marshall Quando De Gasperi arriva a Washington nel gennaio del 1947, l’Italia è in ginocchio. E lui

Stefano02395205 : Sono allibito e Incazzato! Diamo soldi a palate alle confraternite mafiose che gestiscono l’immigrazione illegale e… - AliceIsAway : E lo so che non ve ne fotte un cazo perchè volete solo TorNaRe aLlA NorMaLità e andare in vacanza perchè 'abbiamo s… - JGiuls_ : Lo dico perché ad esempio si è parlato ultimamente del fatto che Messi potrebbe rinnovare con il Barça a cifre mino… - sonnycilo : @matteosalvinimi E lo stipendio che diamo a te? Ne vogliamo parlare? Soldi regalati per che cosa? - stayfuckingaway : RT @Josse16068422: Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo. Punto e basta. La colpa è di aver costruito questo scempio intorno a lui, non i s… -