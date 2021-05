Vetri su Misura Milano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Si è rotto un vetro all’interno della tua casa? O, nel tuo studio, nel tuo ambulatorio, nel tuo negozio? Oppure magari hai in progetto di installare all’interno della tua attività dei pannelli in vetro che aiutino col distanziamento sociale, e proteggono i tuoi dipendenti e clienti in questa epoca di pandemia? Puoi rivolgerti ad una ditta che si occupa di realizzare dei , e che è in grado di installarti qualunque tipo di dispositivo in vetro. È possibile magari che tu abbia deciso di installare deidel tuo box doccia, dove prima c’erano delle tendine di plastica, oppure dei pannelli di plastica che tendono a ingiallirsi col tempo. Oppure che tu abbia bisogno di un mobile con le ante di vetro, la dove prima c’erano solo degli scaffali aperti, per proteggere dalla polvere ciò che contengono. O magari sei un collezionista e dunque hai bisogno di teche in vetro su ...