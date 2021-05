Vertenza Tundo Si chiude dolorosa pagina

(Di lunedì 3 maggio 2021) Grazie alle iniziative congiunte della Filt Cgil, della Cgil Funzione Pubblica di Taranto e alle numerose proteste dei dipendenti addetti al trasporto /assistenza , siunain merito all’affidamento del trasporto disabili alla dittache, non solo su Taranto, ha sempre disatteso gli impegni assunti, in relazione agli adempimenti contrattuali cui era impegnata; battaglia che ha impegnato la Cgil trasporti e la funzione pubblica di Taranto in una durasin dal novembre 2020 e che ha visto il punto più forte non meno di un mese fa, a sostegno del servizio e della mancata, mai puntuale e precisa retribuzione ai dipendenti. Pertanto accogliamo con favore la decisione della revoca dell’appalto alla dittada parte dell’Asl di Taranto. Auspichiamo ...

elenaricci1491 : Francesco ZOTTI FILT CGIL e Mimmo SARDELLI FP CGIL : “lo avevamo chiesto a gran voce e ora si attivino i percorsi p… - TarantiniTime : Francesco ZOTTI FILT CGIL e Mimmo SARDELLI FP CGIL : “lo avevamo chiesto a gran voce e ora si attivino i percorsi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Tundo

Blunote

Da ieri infatti Silvia Franco, sospesa da novembre dalla dittaSpa, è tornata a lavoro. Quell'allontanamento era illegittimo e puntava soprattutto a colpire una donna provando a minare dal di ...TARANTO - Un vero successo per la UIL FPL che in questi mesi non ha ceduto di un passo sullain difesa dei diritti dei lavoratori. Al termine dell'incontro tenutosi, in data odierna, in Prefettura a Taranto, l'Azienda ha riconosciuto di aver commesso errori in busta paga e si è ...