Verizon vende la divisione media al gruppo Apollo: nasce la nuova Yahoo (Di lunedì 3 maggio 2021) Passano di mano ancora una volta Aol e Yahoo, acquistate da Verizon rispettivamente nel 2015 e 2017. Comprese nell'operazione le testate TechCrunch e Engadget Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Passano di mano ancora una volta Aol e, acquistate darispettivamente nel 2015 e 2017. Comprese nell'operazione le testate TechCrunch e Engadget

DividendProfit : Verizon vende Yahoo e AOL al fondo di private equity Apollo - luca_peluzzi : Verizon aveva comprato #AOL per 4,4 miliardi di dollari nel 2015 e #Yahoo per 4,5 miliardi di dollari nel 2017. Ogg… - GiornoeNotteNew : Verizon vende Yahoo e i media al fondo Usa Apollo – Repubblica. La società delle Tlc aveva pagato 9 miliardi per gl… - jusan_network : #Verizon vende #Yahoo! e #Aol per 4-5 miliardi #BreakingNews -