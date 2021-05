“Vergogna!”. Bufera sul vip italiano, la foto in piazza Duomo fa scoppiare il caso: “Sei caduto troppo in basso”. (Di lunedì 3 maggio 2021) 30 mila in piazza per festeggiare lo scudetto dell’Inter. L’assurdità quando il Paese si lecca le ferite della pesantissima crisi economica e sanitaria dalle quali fatica a uscire. Sulla questione è intervenuto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere, perché onestamente rischiano di essere un po’ pericolose”. “Speriamo che arrivi prima la vaccinazione”, dice il presidente della Regione Lombardia racconta all’Adnkronos. Poi continua: “Eventi simili era probabile che si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna fare anche affidamento e chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza”. In ogni caso, aggiunge, “mi auguro e spero che non aumentino ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) 30 mila inper festeggiare lo scudetto dell’Inter. L’assurdità quando il Paese si lecca le ferite della pesantissima crisi economica e sanitaria dalle quali fatica a uscire. Sulla questione è intervenuto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere, perché onestamente rischiano di essere un po’ pericolose”. “Speriamo che arrivi prima la vaccinazione”, dice il presidente della Regione Lombardia racconta all’Adnkronos. Poi continua: “Eventi simili era probabile che si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna fare anche affidamento e chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza”. In ogni, aggiunge, “mi auguro e spero che non aumentino ...

AppiaPolis : New post (VERGOGNA IN CASA LEGA, IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DURIGON AL CENTRO DI UNA BUFERA) has been published on… - Faillaluca : “Ringraziamo santo Covid”, bufera sulla federazione degli Ordini dei farmacisti - OdeonZ__ : Donnarumma scherza con Reina dopo il k.o., bufera sui social: 'Vergogna' - FrancescoMenegh : RT @Gazzetta_it: #Milan #Donnarumma scherza con #Reina dopo il k.o., bufera sui social: 'Vergogna' - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #Milan #Donnarumma scherza con #Reina dopo il k.o., bufera sui social: 'Vergogna' -