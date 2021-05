Vercelli, poliziotta aggredita durante controlli anti Covid: arrestata una donna (Di lunedì 3 maggio 2021) Una poliziotta è stata aggredita a Vercelli durante un controllo anti Covid: l’agente è stata vittima di violenze da parte di una donna. Un controllo anti Covid poteva trasformarsi in tragedia. E’ successo a Vercelli dove una poliziotta è stata vittima di violenza durante un controllo. Nella centrale Piazza Cavour l’agente è intervenuta insieme ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Unaè stataun controllo: l’agente è stata vittima di violenze da parte di una. Un controllopoteva trasformarsi in tragedia. E’ successo adove unaè stata vittima di violenzaun controllo. Nella centrale Piazza Cavour l’agente è intervenuta insieme ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #covid19 Titolo - il rispetto per le autorità dello Stato ! Controlli a Vercelli anticovid per scongiurare assembr… - Mauri_SMM_SEO : #News #covid19 Titolo - il rispetto per le autorità dello Stato ! Controlli a Vercelli anticovid per scongiurare as… - bettabettanesi : Le forze dell'ordine stanno dalla parte della #mafiaglobalista .Se la prendono con chi vuole vivere lavorando onest… - elenaricci1491 : La donna che a Vercelli ha colpito la poliziotta a calci in faccia, arrestata per resistenza, violenza, minaccia e… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Vercelli, libera la donna che ha aggredito la poliziotta, l’agente parte civile -