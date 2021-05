“Venus Club”, il late show tutto al femminile di Lorella Boccia su Italia1 (Di lunedì 3 maggio 2021) A partire da giovedì 6 maggio sarà in seconda serata su Italia 1. Nel cast presenti Mara Maionchi e Iva Zanicchi Da giovedì 6 maggio, in seconda serata su Italia1, Lorella Boccia apre le porte del ‘Venus Club’. Un late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. Il Primo Maggio a ‘Verissimo’ su Canale5 in occasione di un’intervista di Silvia Toffanin a Lorella Boccia, è stato presentato in anteprima lo studio dell’atteso late show pronto a riaccendere la seconda ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) A partire da giovedì 6 maggio sarà in seconda serata su Italia 1. Nel cast presenti Mara Maionchi e Iva Zanicchi Da giovedì 6 maggio, in seconda serata suapre le porte del ‘’. Unal, frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. Il Primo Maggio a ‘Verissimo’ su Canale5 in occasione di un’intervista di Silvia Toffanin a, è stato presentato in anteprima lo studio dell’attesopronto a riaccendere la seconda ...

