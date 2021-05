Venezuelano picchia convivente | arrestato dalla Polizia

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato di Afragola sono stati chiamati ad intervenire in un appartamento in via Mario Fiore, dove era stata segnalata una lite familiare. I poliziotti sono entrati nell'abitazione e qui una donna ha riferito loro di essere vittima, in presenza della figlia minorenne, dei comportamenti violenti delil quale, già in passato, l'aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi. L'uomo, undi 41 anni, già denunciato in precedenza, è statoper maltrattamenti in famiglia.