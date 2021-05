Vela | vittoria per Alinghi con Ernesto Bertarelli al timone nel 1° evento della nuova classe foiling TF35

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dove eravamo rimasti?torna a regatare, conal, ed è subitonell’Opening Gran Prix, il primo, organizzato dalla Société Nautique de Nyon sul lago di Ginevra. Una gara condizionata del meteo, visto che è stato possibile disputare solo tre regate nei giorni dell’e tutte andate in scena sul lago svizzero il sabato, tenuto contocompleta assenza di vento nelle altre giornate previste. Alla finefiera, con un secondo e due primi posti, si è imposta nel confronto con Realteam (un solo punto di vantaggio), mentre Spindrift ha ...

Tutti i membri del team sono felicissimi di questanel primo campionato della classe TF35 e concordano sul fatto che sia il risultato di un duro lavoro di test e di allenamento fatto dal ...... tra rifinitura della preparazione per Tokyo e avvio della campagna per Parigi 2024 La... 11° per MariaMarchesini (SVBG) e Bruno Festo (LNI Mandello) (8 - 6 - 13). Gli altri italiani: ...Prossima tappa a Porto Cervo Strano sport la vela, anche sul lago di Garda ... Club Costa Smeralda ha registrato un primo e un secondo posto nel giorno 2 e una vittoria e due secondi posti nel giorno ...Dove eravamo rimasti? Alinghi torna a regatare, con Ernesto Bertarelli al timone, ed è subito vittoria nell'Opening Gran Prix TF35, il primo evento della nuova classe foiling, organizzato dalla Sociét ...