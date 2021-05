Vax Live, il “concerto per riunire il mondo” ha già raccolto 53 milioni di dollari (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è svolto ieri, 2 maggio 2021 al SoFi Stadium di Los Angeles il ‘Vax Live: The Concert To Reunite The World’. L’evento di beneficenza, dalla durata di circa un’ora e mezza, sarà trasmesso su YouTube l’8 maggio. Gli spettatori del concerto erano tutti vaccinati. L’obiettivo è proprio quello di consentire alle persone di tutto il mondo di ricevere il siero anti-Covid. A una settimana dalla distribuzione del concerto, l’organizzazione Global Citizen ha affermato di avere già superato l’obiettivo di raccolta fondi. Vax Live, il concerto che vuole riunire il mondo La presentatrice dell’evento internazionale è la cantante ed attrice Selena Gomez. Tra le star sul palco, Jennifer Lopez, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Foo Fighters, J Balvin e H.E.R. I Foo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è svolto ieri, 2 maggio 2021 al SoFi Stadium di Los Angeles il ‘Vax: The Concert To Reunite The World’. L’evento di beneficenza, dalla durata di circa un’ora e mezza, sarà trasmesso su YouTube l’8 maggio. Gli spettatori delerano tutti vaccinati. L’obiettivo è proprio quello di consentire alle persone di tutto ildi ricevere il siero anti-Covid. A una settimana dalla distribuzione del, l’organizzazione Global Citizen ha affermato di avere già superato l’obiettivo di raccolta fondi. Vax, ilche vuoleilLa presentatrice dell’evento internazionale è la cantante ed attrice Selena Gomez. Tra le star sul palco, Jennifer Lopez, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Foo Fighters, J Balvin e H.E.R. I Foo ...

