Variante inglese, brasiliana, sudafricana: diffusione in Italia, età più a rischio, efficacia vaccini. Tutto quello che c'è da sapere (Di lunedì 3 maggio 2021) «Mai perdere di vista il problema delle varianti, perché è facile che il Covid diventi endemico come l'influenza e che come l'influenza richiederà un vaccino... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 maggio 2021) «Mai perdere di vista il problema delle varianti, perché è facile che il Covid diventi endemico come l'influenza e che come l'influenza richiederà un vaccino...

RobertoBurioni : Per cortesia, non fate gli sciocchi. La variante inglese, ormai preponderante, è contagiosissima e molto pericolosa… - WRicciardi : Galli: «Ne ho piene le scuffie di far polemica. La variante inglese? È stato disturbante essere smentito: pesta giù… - MyItaly3 : RT @Gabbiacane: Variante inglese Variante brasiliana Variante sudafricana Variante giapponese Variante indiana L'unica cosa che non varia… - Gazzettino : Variante inglese, brasiliana, sudafricana: diffusione in Italia, età più a rischio, efficacia vaccini. Tutto quello… - mm_bastarix : @monster_chonja Prima c'era solo la variante inglese che cmq e' bianchiccia. Ma ora sta arrivando quella indiana ?? -