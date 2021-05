Variante indiana a Roma e nel Lazio, in arrivo tre voli a Fiumicino: ‘Bloccate le partenze da Nuova Delhi’ (Di lunedì 3 maggio 2021) La Variante indiana fa paura e, nonostante il ministro Speranza abbia firmato un’ordinanza che impedisce l’ingresso in Italia – da qualsiasi punto di confine – a chi negli ultimi giorni ha soggiornato o transitato in India – a Fiumicino si teme per l’arrivo di tre nuovi voli provenienti proprio dal Paese asiatico. Dopo lo sbarco della settimana scorsa di 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio, con 23 persone risultate poi positive (il 9%), ora uno di quei casi sembrerebbe essere Variante indiana. L’allarme resta alto, soprattutto perché tra mercoledì e venerdì, come spiega Il Messaggero, sono previsti in arrivo tre voli da Nuova Delhi a Fiumicino ed è partita una corsa contro il tempo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Lafa paura e, nonostante il ministro Speranza abbia firmato un’ordinanza che impedisce l’ingresso in Italia – da qualsiasi punto di confine – a chi negli ultimi giorni ha soggiornato o transitato in India – asi teme per l’di tre nuoviprovenienti proprio dal Paese asiatico. Dopo lo sbarco della settimana scorsa di 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio, con 23 persone risultate poi positive (il 9%), ora uno di quei casi sembrerebbe essere. L’allarme resta alto, soprattutto perché tra mercoledì e venerdì, come spiega Il Messaggero, sono previsti intredaDelhi aed è partita una corsa contro il tempo per ...

RobertoBurioni : Questa sera, a @chetempochefa , vi dirò tutto su India e variante indiana. Vi aspetto insieme a @fabfazio su @RaiTre - chetempochefa : 'Questa variante indiana è un qualcosa che già conosciamo, era già apparsa in ottobre dell'anno scorso ed è una var… - RobertoBurioni : Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giust… - InZaneViews : RT @kikkalenzi: Dopo la variante indiana preoccupa la variante interisti. - PugliaStream : Salento, casi sospetti di variante indiana: isolate due famiglie. Esito degli esami atteso per martedì -