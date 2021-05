Variante indiana a Roma: almeno un caso accertato sul volo Nuova Delhi-Fiumicino (Di lunedì 3 maggio 2021) Non è ancora terminato il sequenziamento dei 23 positivi trovati sul volo atterrato a Fiumicino mercoledì scorso proveniente da Nuova Delhi ma almeno un caso di Variante indiana sarebbe stato individuato (qui spieghiamo cosa sappiamo sulla Variante indiana). L’esito sarà noto solo oggi, anche se gli esperti ritengono altamente probabile la presenza della Variante indiana. Ma per una piccola parte, almeno cinque, l’approfondimento è avvenuto nel laboratorio all’avanguardia dell’ospedale militare Celio. Dai primi riscontri trasmessi al Ministero della Salute emerge che almeno un caso corrisponde con la Variante ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) Non è ancora terminato il sequenziamento dei 23 positivi trovati sulatterrato amercoledì scorso proveniente damaundisarebbe stato individuato (qui spieghiamo cosa sappiamo sulla). L’esito sarà noto solo oggi, anche se gli esperti ritengono altamente probabile la presenza della. Ma per una piccola parte,cinque, l’approfondimento è avvenuto nel laboratorio all’avanguardia dell’ospedale militare Celio. Dai primi riscontri trasmessi al Ministero della Salute emerge cheuncorrisponde con la...

