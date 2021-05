Vannini, Cassazione conferma condanne per Ciontoli e i suoi familiari. La mamma di Marco in lacrime (Di lunedì 3 maggio 2021) confermate le condanne di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari per la morte di Marco Vannini. E' questa la sentenza della Cassazione. La quinta sezione penale ha ribadito la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 maggio 2021)te ledi Antonioe deiper la morte di. E' questa la sentenza della. La quinta sezione penale ha ribadito la...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vannini, la Cassazione conferma le condanne dei Ciontoli #ANSA - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - Radio1Rai : ?? Omicidio Marco #Vannini. La Cassazione conferma le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi p… - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Omicidio #MarcoVannini, la Cassazione conferma le condanne per la famiglia Ciontoli -