Vannini, Cassazione conferma condanne: 14 anni a Ciontoli, 9 anni e 4 mesi ai familiari. La mamma di Marco in lacrime (Di lunedì 3 maggio 2021) confermate le condanne di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari per la morte di Marco Vannini. E' questa la sentenza della Cassazione. La quinta sezione penale ha ribadito la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 maggio 2021)te ledi Antonioe dei suoiper la morte di. E' questa la sentenza della. La quinta sezione penale ha ribadito la...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vannini, la Cassazione conferma le condanne dei Ciontoli #ANSA - Adnkronos : ++ Omicidio #Vannini Cassazione: condanne definitive per i #Ciontoli ++ - HuffPostItalia : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli - KilljoyGP : RT @Adnkronos: ++ Omicidio #Vannini Cassazione: condanne definitive per i #Ciontoli ++ - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Ma… -