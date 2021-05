Vanessa Bryant lancia la collezione «Mambacita» in ricordo della figlia Gigi (Di lunedì 3 maggio 2021) Il primo maggio Gianna Bryant, scomparsa col padre, il campione di basket Kobe, durante il tragico incidente avvenuto con l’elicottero nel gennaio 2020, avrebbe compiuto 15 anni. Un compleanno che la mamma, Vanessa Bryant, ha voluto celebrare lanciando Mambacita, una collezione di abbigliamento creata in tutto e per tutto in suo nome. Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Il primo maggio Gianna Bryant, scomparsa col padre, il campione di basket Kobe, durante il tragico incidente avvenuto con l’elicottero nel gennaio 2020, avrebbe compiuto 15 anni. Un compleanno che la mamma, Vanessa Bryant, ha voluto celebrare lanciando Mambacita, una collezione di abbigliamento creata in tutto e per tutto in suo nome.

