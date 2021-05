Valeria Marini piange a Supervivientes: “La mia pipì è come gocce di Chanel e non ho rubato lo shampoo” (Di lunedì 3 maggio 2021) Proprio come a L’Isola dei Famosi, anche a Supervivientes i concorrenti hanno piccole quantità di shampoo, dentifricio e detergenti. Ieri Olga Moreno e altri naufraghi hanno accusato Valeria Marini di aver quasi finito lo shampoo e lei è sbottata (qui il video). “Ma no, io mi sono lavata poco. Ne ho preso pochissimo, il minimo indispensabile. Ne è rimasto così poco? No, non è possibile. Ti dico di no. Non so chi l’ha finito. Io mi sono lavata con una piccola quantità. Non è colpa mia se non potete lavarvi. La prossima volta non mi laverò mai più da sola se fate queste accuse. Certo che basta poco shampoo per lavarsi. Non mi piace questa accusa che mi fate. Basta non mi laverò più da sola assolutamente”. Queen Valery (che ha fatto un salto dall’elicotteri di 10 metri) ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 maggio 2021) Proprioa L’Isola dei Famosi, anche ai concorrenti hanno piccole quantità di, dentifricio e detergenti. Ieri Olga Moreno e altri naufraghi hanno accusatodi aver quasi finito loe lei è sbottata (qui il video). “Ma no, io mi sono lavata poco. Ne ho preso pochissimo, il minimo indispensabile. Ne è rimasto così poco? No, non è possibile. Ti dico di no. Non so chi l’ha finito. Io mi sono lavata con una piccola quantità. Non è colpa mia se non potete lavarvi. La prossima volta non mi laverò mai più da sola se fate queste accuse. Certo che basta pocoper lavarsi. Non mi piace questa accusa che mi fate. Basta non mi laverò più da sola assolutamente”. Queen Valery (che ha fatto un salto dall’elicotteri di 10 metri) ...

