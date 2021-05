Valentino cosmetici | la nuova linea beauty firmata Valentino

(Di lunedì 3 maggio 2021) Mentre tutto il mondo è impegnato nella lotta contro la pandemia, la prestigiosa casa di moda lavora per portare un po’ di bellezza nelle nostre case. Il 31 maggio 2021 aprirà il pre-order per la: una collezione super colorata di rossetti e circa 40 tonalità di cipria da portare sempre con

gzarantonello : parola d'ordine inclusività: Valentino debutta nel beauty: cosmetici per tutti i generi, età e culture -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino cosmetici

... ha scritto la showgirl taggando la sua pagina di. Sul conto di Wanda Nara si possono ... da cui ha avuto tre figli:, Benedicto e Constantino e quasi contemporaneamente al divorzio ...La casa di moda è pronta a sbarcare sul mercato deiBeauty rifletterà lo spirito e la visione del direttore creativo della Maison, Pierpaolo Piccioli , con una linea di make up inclusiva ed ecologica, 40 fondotinta per andare ...Finalmente nasce la nuova linea Valentino cosmetici : rossetti e cipria in diverse tonalità per regalarci un po' di bellezza ...La collezione sarà svelata con un’anteprima in programma da Selfridges il prossimo 31 maggio, prima dell'esordio mondiale ad agosto.In Italia sarà disponibile da settembre.