MCalcioNews : Valencia, esonerato Javi Gracia. A breve l'ufficialità - ricardorubio44 : ???? Javi Gracia esonerato, Voro farà l'allenatore ad interim del Valencia per la settima volta nella sua vita. Prima… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Valencia, esonerato Javi Gracia a quattro giornate dalla fine -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia esonerato

Commenta per primo Ilcomunica ufficialmente l'esonero dell'allenatore Javi Gracia , a cui è risultata fatale la sconfitta interna di ieri contro il Barcellona. Ilè 14esimo in classifica, con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e quattro giornate dalla fine.Nel 2018 arriva in Spagna, ale due anni dopo viene acquistato dal Villarreal di Emery , ... magari prendendosi una grossa rivincita con l'ultima società che lo ha, preferendogli le ...Valencia, ufficiale l'esonero del tecnico Javi Gracia a quattro giornate dalla fine: cinque partite senza vittorie per la squadra ...Il Valencia ha esonerato Javi Gracia: il club spaventato dalla situazione di classifica che vede la squadra a 6 punti dalla terzultima. Nell'ultimo ...