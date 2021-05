AnsaRomaLazio : Vaia 'Europei occasione simbolica per la ripartenza'. Dir. Spallanzani: 'Dimostriamo che nostro Paese può fare tutt… - CinqueNews : Vaia: «Europei occasione simbolica per la ripartenza» - cn1926it : #Spallanzani, #Vaia: “#Europei occasione simbolica per far capire che stiamo tornando alla normalità” - infoitsport : Europei, Vaia: “All’Olimpico solo vaccinati o con tampone negativo” - infoitsport : Europei, Vaia (direttore Spallanzani): 'Tifosi all'Olimpico con un'App' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Europei

Agenzia ANSA

"Credo che glidi calcio saranno un'occasione simbolica, plastica, per dire 'stiamo ripartendo', stiamo ... Francesco, al termine del ciclo di vaccinazioni effettuate a diversi giocatori ......in merito a questo si era espresso il direttore sanitario dello "Spallanzani" di Roma Francesco, che ha spiegato come a giugno i tifosi torneranno all'Olimpico di Roma in occasione degli...Oggi i giocatori sono stati sottoposti al vaccino anti Covid tra Roma e Milano. Gravina: “Europeo in sicurezza” ...Nella giornata odierna un gruppo di 28 calciatori selezionati dal ct Roberto Mancini saranno vaccinati. Questo per garantire la sicurezza ai calciatori in vista dell’Europeo in programma in estate. Il ...