Vaccino, Zingaretti “collaborazione parola d’ordine per vincere sfida” (Di lunedì 3 maggio 2021) “La collaborazione tra livelli diversi dello Stato, con i territori, con chi in questo Paese produce e fa sport, è la parola d’ordine bellissima per vincere: la filosofiache sta rendendo grande questa campagna vaccinale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso dell’inaugurazione del centro vaccinale nel Polo Natatorio di Ostia. mca/vbo/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) “Latra livelli diversi dello Stato, con i territori, con chi in questo Paese produce e fa sport, è labellissima per: la filosofiache sta rendendo grande questa campagna vaccinale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, nel corso dell’inaugurazione del centro vaccinale nel Polo Natatorio di Ostia. mca/vbo/trg su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Vaccino, Zingaretti “collaborazione parola d’ordine per vincere sfida” - Italpress : Vaccino, Zingaretti “collaborazione parola d’ordine per vincere sfida” - GazzettinoGolfo : #Vaccini - Vaccino, Zingaretti: 'Quota 2mln, in settimana al via nati '64 e '65' - - infoitinterno : Vaccino Lazio, Zingaretti: «La lista degli over 80 indecisi consegnata ai medici di base: vanno cercati» - Notiziedi_it : Zingaretti: “Dal 20 maggio nel Lazio somministrazione vaccino Johnson & Johnson in farmacia” -