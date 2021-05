Vaccino, la Lombardia accelera: negli ultimi 7 giorni quasi 100mila dosi di media. “Saremo i primi a raggiungere l’immunità di gregge” (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre 670mila dosi somministrate in 7 giorni, con una media di 96.163 inoculazioni al giorno. La Lombardia ha preso a vaccinare con costanza e rapidità, trascinando la media del Paese verso l’alto. E il governatore Attilio Fontana sostiene che nella regione più colpita dal Covid si potrebbe “tranquillamente” arrivare a 160mila dosi nelle 24 ore perché i centri vaccinali “non lavorano a pieno regime”. Insomma, se ci fossero maggiori forniture, secondo il presidente della Regione, la Lombardia ha la possibilità di vaccinare con ancora maggiore rapidità. I numeri della settimana tra il 26 aprile e il 2 maggio sono stati importanti, dopo le difficoltà dei primi due mesi e la pioggia di critiche piovute sull’organizzazione del Pirellone. Nei sette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre 670milasomministrate in 7, con unadi 96.163 inoculazioni al giorno. Laha preso a vaccinare con costanza e rapidità, trascinando ladel Paese verso l’alto. E il governatore Attilio Fontana sostiene che nella regione più colpita dal Covid si potrebbe “tranquillamente” arrivare a 160milanelle 24 ore perché i centri vaccinali “non lavorano a pieno regime”. Insomma, se ci fossero maggiori forniture, secondo il presidente della Regione, laha la possibilità di vaccinare con ancora maggiore rapidità. I numeri della settimana tra il 26 aprile e il 2 maggio sono stati importanti, dopo le difficoltà deidue mesi e la pioggia di critiche piovute sull’organizzazione del Pirellone. Nei sette ...

