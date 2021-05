Vaccino indecisi e no vax. La campagna vaccinale ha messo il turbo e sta procedendo a grandi passi. Ma c’è un problema che assilla il Governo: gli indecisi. Sarebbero 5 milioni e, oltretutto, non sarebbero soltanto no vax (Di lunedì 3 maggio 2021) La campagna vaccinale ha messo il turbo e sta procedendo a grandi passi. Ma c’è un problema che assilla il Governo: gli indecisi. sarebbero 5 milioni e, oltretutto, non sarebbero soltanto no vax. Infatti, tra quelli che non hanno prenotato la dose c’è una quota appunto di indecisi, di ritardatari e di isolati che va recuperata assolutamente, visto che non si tratta di poche persone. Ma si tratta del 10-12 per cento cosa che potrebbe compromettere il raggiungimento dell’immunità di gregge. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Lahaile sta. Ma c’è uncheil: glie,, nonno vax. Infatti, tra quelli che non hanno prenotato la dose c’è una quota appunto di, di ritardatari e di isolati che va recuperata assolutamente, visto che non si tratta di poche persone. Ma si tratta del 10-12 per cento cosa che potrebbe compromettere il raggiungimento dell’immunità di gregge. ...

