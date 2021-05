Vaccino Covid per gli studenti a scuola | la proposta del ministro Bianchi

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza19, in ... Astrazeneca è unche, diciamo, è consigliato per determinate classi ma l'Ema dice che va ...Ue: "Il giornalismo è ilcontro l'infodemia" "In tempi di- 19 è più chiaro che mai che l'accesso a informazioni affidabili può essere una questione di vita o di morte. Eppure, la ...Al centro dello studio, la situazione epidemiologica nella città brasiliana di Manaus, dove si è diffusa la pericolosa variante del virus ...Da stasera partono le prenotazioni per i vaccini per chi ha 56-57 anni nel Lazio. E intanto nuovi centri aprono. Sono diverse le novità in arrivo e quelle giunte nel ...