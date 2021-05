Vaccino Covid, Bassetti: “Sì alla vaccinazione per gli studenti, sarà un ritorno alla normalità” (Di lunedì 3 maggio 2021) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria è d’accordo a immunizzare anche gli studenti "quando avremo un Vaccino approvato per gli over 12". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria è d’accordo a immunizzare anche gli"quando avremo unapprovato per gli over 12". L'articolo .

fattoquotidiano : Covid, 83enne immunodepresso colpito da variante brasiliana. Seconda dose vaccino ricevuta da pochi giorni - Agenzia_Ansa : Entro fine maggio si potrebbero fare le vaccinazioni a tutte le classi di età sotto i 65 anni e il commissario per… - dchinellato : Straordinario a Milwaukee: i tifosi presenti al Fiserv Forum per Bucks-Nets possono ricevere la prima dose di vacci… - liggiorgio : RT @brunnhyld: 'Ma se il Covid si propaga per via aerea non lo puoi curare con un vaccino iniettato nel sangue, perché lì non lo trova!' ht… - mazzolenigiova1 : RT @miia_2018: @robertocosta31 No, nella parte finale dell'articolo lo specifica: 'Il problema non si limita al vaccino AstraZeneca, ma si… -