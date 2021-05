Vaccino AstraZeneca anche gli Under 60, la proposta del commissario Figliuolo: ‘Stiamo valutando’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccino AstraZeneca anche gli Under 60, l’Italia pronta a tornare sui suoi passi. E’ questo quanto annunciato dal commissario Straordinario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo dal Polo natatorio di Ostia. Il Generale è presente a Roma in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale e ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Italia. Leggi anche: Prenotazioni Vaccino Lazio per la fascia d’età 56 e 57 anni: come fare, dove e da quando Come riportato dall’Agenzia Dire, “I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna con 21 milioni di somministrazioni – ha spiegato Figliuolo – È chiaro che ci sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021)gli60, l’Italia pronta a tornare sui suoi passi. E’ questo quanto annunciato dalStraordinario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolodal Polo natatorio di Ostia. Il Generale è presente a Roma in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale e ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Italia. Leggi: PrenotazioniLazio per la fascia d’età 56 e 57 anni: come fare, dove e da quando Come riportato dall’Agenzia Dire, “I vaccini vanno impiegati tutti.è consigliato per determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna con 21 milioni di somministrazioni – ha spiegato– È chiaro che ci sono ...

