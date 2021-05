Vaccini, un quarto degli italiani ha ricevuto la prima dose. Inaugurato hub alla Federnuoto (Di lunedì 3 maggio 2021) Il capo della protezione civile Curcio e il commissario per l'emergenza Figliuolo al centro vaccinale del Polo Notatorio di Ostia: utilizzare tutti i Vaccini disponibili, con il Cts si deciderà riapertura impianti sportivi Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Il capo della protezione civile Curcio e il commissario per l'emergenza Figliuolo al centro vaccinale del Polo Notatorio di Ostia: utilizzare tutti idisponibili, con il Cts si deciderà riapertura impianti sportivi

infotemporeale : Formia / Aperto il quarto hub per i vaccini antiCovid alla Clinica del Sole - il_quarto_moro : RT @MadameA02: 'Eh ma #Figliuolo sempre in divisa non va bene'. 20 milioni di vaccinati in Italia. Per me può anche vestirsi come Gengis K… - Dionigi64 : RT @laGigogin: Vaccini:Napoli, domenica apre hub Capodichino, il quarto in città. 2.000 convocati 50-59 anni - infoitinterno : Vaccini: prime dosi somministrate a un quarto della popolazione nel Brindisino - caroliarita : RT @laGigogin: Vaccini:Napoli, domenica apre hub Capodichino, il quarto in città. 2.000 convocati 50-59 anni -