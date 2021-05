Vaccini, OMCEO Roma: terza dose medici? A luglio faremo test sierologico. (Di lunedì 3 maggio 2021) Doctor with stethoscope in hand on hospital background “Intorno alla fine di luglio, intanto, faremo tutti quanti un test sierologico per capire se siamo coperti o meno”. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito a una eventuale terza dose di vaccino anti-Covid come richiamo, ipotesi su cui sono al lavoro gli scienziati, che stanno monitorando la durata dell’immunità dei vari Vaccini in circolazione. Ognuno di quelli attualmente a disposizione in Italia e in Europa (quelli a Rna prodotti da Pfizer/BioNTech e da Moderna e i due a vettore virale prodotti da Astrazeneca e da Johnson & Johnson), come è noto, prevedono tempistiche di somministrazione diverse e ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Doctor with stethoscope in hand on hospital background “Intorno alla fine di, intanto,tutti quanti unper capire se siamo coperti o meno”. Risponde così il presidente dell’Ordine deidi, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito a una eventualedi vaccino anti-Covid come richiamo, ipotesi su cui sono al lavoro gli scienziati, che stanno monitorando la durata dell’immunità dei variin circolazione. Ognuno di quelli attualmente a disposizione in Italia e in Europa (quelli a Rna prodotti da Pfizer/BioNTech e da Moderna e i due a vettore virale prodotti da Astrazeneca e da Johnson & Johnson), come è noto, prevedono tempistiche di somministrazione diverse e ...

